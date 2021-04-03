بايرن ميونيخ يكبح جماح لايبزيغ ودورتموند يسقط في معركة "الأبطال"

وخطا بايرن خطوة كبيرة في طريقه للاحتفاظ بلقبه للموسم التاسع توالياً بهدف ليون غوريتسكا في الدقيقة 38، ليبتعد بصدارة الترتيب مع 64، بفارق 7 نقاط عن لايبزيغ الثاني.

ويعد هذا الفوز تحضيراً ممتازاً للمواجهة المرتقبة بين العملاق البافاري وباريس سان جرمان الفرنسي الذي خسر في اليوم ذاته أمام ليل 0-1 المتصدر الجديد للـ "ليغ1"، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.



دورتموند يعاني

وتعقدت فرص دورتموند في المنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بخسارته أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-2.

وتجمد رصيد دورتموند في المركز الخامس عند 43 نقطة قبل سبع مراحل من نهاية الـ"بوندسليغا"، فيما احتل أينتراخت المركز الرابع مع 50 نقطة.

وقد يكلّف الفشل في بلوغ دوري الأبطال دورتموند خسارة لاعبيه الأساسيين أمثال هدافه الشاب المتألق النرويجي إرلينغ هالاند والإنكليزي جايدون سانشو في سوق الانتقالات المقبلة، إضافة إلى خسائر مادية.

وتقدم الضيوف أولاً عن طريق نيكو شولز خطأ في مرماه في الدقيقة 11، قبل أن يدرك ماتس هوملز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 44.

ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، تبادل الفريقان الفرص في الثاني، إلى حين تمكن البرتغالي أندريه سيلفا من خطف النقاط الثلاث لفريقه في الدقيقة 87، ليرفع رصيده إلى 22 هدفاً في المركز الثاني، ويعزز آمال فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبالتزامن، ارتقى فولفسبوغ إلى المركز الثالث بفوزه بهدف نظيف على ضيفه كولن.

وسجل الكرواتي جوسيب بريكالو هدف الفوز لفولفسبورع في الدقيقة 69، ليرفع رصيد فريقه إلى 54 نقطة، خلف لايبزيغ الثاني مع 57 نقطة.

وفي مباراة أخرى، عمق باير ليفركوزن جراح ضيفه شالكه وأسقطه 2-1.

وسجل هدفي ليفركوزن الأرجنتيني لوكاس ألاريو (26) والتشيكي باتريك تشيك (72)، فيما سجل الهولندي المخضرم كلاس يان هانتيلار هدف شالكه اليتيم (81).

وبينما رفع ليفركوزن رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، بات شالكه أقرب إلى الهبوط مع عشر نقاط في المركز الأخير.

من جهة أخرى، فاز أوغسبورغ على هوفنهايم 2-1، وتعادل ماينتز مع أرمينيا بيليفيلد 1-1.

