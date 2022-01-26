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كرة القدم

بايرن ميونيخ يعلن رحيل زوله في نهاية الموسم

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أعلن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان، الأربعاء، أن المدافع الدولي نيكلاس زوله، الذي ينتهي عقده في حزيران/يونيو المقبل، سيغادر النادي في نهاية الموسم عندما يصبح لاعباً حراً.

Reuters

وقال كان في مؤتمر صحافي "المفاوضات استمرت لفترة طويلة جدًا. قدمنا له عرضًا ولم يقبله. وبالتالي سيغادر النادي في نهاية الموسم".

وأضاف الحارس التاريخي للنادي البافاري أنّهم قدموا "عرضًا جيدًا للغاية" للمدافع البالغ من العمر 26 عامًا والذي خاض أيضًا 37 مباراة دولية مع المانشافت، مضيفًا "لكن علينا احترام حدود اقتصادية معينة".

ويقدر موقع "ترانسفرماركيت" المتخصص قيمة اللاعب بـ 35 مليون يورو، علمًا بأنّه انضم إلى العملاق البافاري عام 2017 من هوفنهايم مقابل 20 مليون يورو.

وظهر المدافع الضخم (1.95 م و99 كلغ) في 158 مرّة بالقميص الأحمر منذ وصوله الى "أليانز أرينا".
 

بايرن ميونيخ نيكلاس زوله
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