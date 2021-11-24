بايرن ميونيخ يؤكد إصابة كيميش وتشوبو-موتينغ غير الملقحين بكورونا

وكانت صحيفة "بيلد" المحلية أعلنت في وقت سابق أنّ لاعب وسط النادي البافاري التقط العدوى.

وقال بطل "بوندسليغا" في الأعوام التسعة الماضية في بيان إن ""يوزوا كيميش يخضع للحجر الصحي في منزله بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية. لاعب خط وسط بايرن ميونيخ بحالة جيدة".

وتأتي إصابة كيميش وتشوبو-موتينغ بعد يوم من عودة بايرن إلى بافاريا عقب الفوز على دينامو كييف الأوكراني 2-1 الثلاثاء في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن اللاعبين يخضعان للحجر الصحي بعدما ثبتت مخالطتهما لشخص مصاب بكورونا يوم الجمعة الماضي.

وأفاد بايرن الذي حلّ ضيفاً على دينامو كييف مثقلاً بغياب خمسة لاعبين محجورين بسبب "كوفيد-19"، أن المهاجم الكاميروني "يبلي بلاءً حسناً في هذه الظروف".

وحُجر كيميش الذي أشعل فتيل النقاش في ألمانيا بعد رفضه التطعيم بسبب "مخاوف شخصية"، الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا الموسم بعدما كان على اتصال مع شخص أصيب بفيروس كورونا.

وأكّد بايرن الأحد دخول لاعبيه غير الملقحين سيرج غنابري، جمال موسيالا، والفرنسي ميكائيل كويزانس إلى جانب تشوبو-موتينغ وكيميش إلى الحجر بعدما تبين أنهم على اتصال بشخص مصاب بكورونا.

وأعلن غنابري وموسيالا عن رغبتهما بالحصول على اللقاح المضاد للفيروس بعدما كانا يعارضان هذه الفكرة.

وكان مدرب المنتخب الألماني هانزي فليك كشف في وقت سابق الأربعاء أن كيميش وافق على الحصول على اللقاح بعد أن اختار في البداية عدم التطعيم بسبب مخاوف شخصية.

قال فليك أثناء حدث أقامه الاتحاد المحلي للعبة "أعتقد أن الأمور تسير في اتجاه تلقيح يوزوا".



وكانت وسائل إعلام محلية أشارت الأسبوع الماضي أن بايرن سيعمد إلى تخفيض رواتب خمسة من لاعبيه لم يحصلوا على اللقاح، وهم كيميش وموسيالا وغنابري وتشوبو-موتينغ ولاعب الوسط كويزانس في حال أجبروا على الحجر الصحي بعد رفضهم التطعيم. ولكن من دون أن يصدر أي تأكيد من النادي البافاري.

وتشكّل إصابات فيروس كورونا ضربة إضافية لبايرن الذي يعاني الغيابات في صفوفه، عقب تعرّض الفرنسي لوكاس هيرنانديز لإصابة في أوتار ركبته الثلاثاء، كما يعاني لاعب الوسط مارسيل سابيتزر من مشكلة في ربلة الساق، فيما أصيب المدافع الفرنسي تانغي نيانزو في كتفه.

في المقابل، عاد المدافع الدولي نيكلاس زوله والظهير الأيمن الكرواتي يوسيب ستانيسيتش إلى التدريبات الأربعاء.

