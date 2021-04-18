بايرن ميونيخ مستاء من قرار فليك

وقال مجلس إدارة النادي البافاري إن فليك أبلغها بقرار الرحيل السبت، لكن الجانبين اتفقا على التركيز على مباراتي الأسبوع القادم ضد باير ليفركوزن الثلاثاء ثم ماينتز السبت المقبل كي "لا يؤثر ذلك على التركيز الكامل للنادي بأكمله".

وأضاف النادي في بيان مقتضب "بايرن ميونيخ لا يوافق على الاعلان الأحادي الجانب الذي صدر عن هانزي فليك وسنواصل المحادثات على النحو المتفق عليه بعد المباراة في ماينتز".

وبعدما قاد بايرن إلى قمة الكرة العالمية على مدى 18 شهراً، أعلن فليك السبت بعد الفوز على فولفسبورغ (3-2) في الدوري المحلي، عن رغبته في الرحيل عن النادي البافاري مع نهاية الموسم الحالي، مع الحديث عن التوجه لخلافة يواكيم لوف في تدريب المنتخب الوطني بعد كأس أوروبا الصيف المقبل.

واحتلت خلافاته مع مديره الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش عناوين الصحف لأسابيع، ولم يعتقد أي شخص مقرب من النادي أنه قادر على البقاء.

