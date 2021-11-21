بايرن ميونيخ قرر حسم أجور اللاعبين غير الملقحين

وتم عزل كيميش مرة جديدة يوم الجمعة بعد أن أنهى حجراً صحيا أوليا الثلاثاء الماضي لمخالطته زميله في صفوف الفريق البافاري والمنتخب الالماني نيكلاس زوله خلال النافذة الدولية الاخيرة بعد ان خضع الاخير لفحص جاءت نتيجته ايجابية.

وأثار كيميش (26 عاماً) نقاشا ساخنا لأنه قرر عدم الخضوع لعملية التلقيح بسبب "مخاوف شخصية" على حد قوله.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها بأن مسؤولي نادي بايرن ميونيخ استدعوا كيميش وأربعة من زملائه غير الملقحين الخميس لإبلاغهم بحسم أجورهم عندما يكونون في عزلة لأنهم لم يتلقوا اللقاح. وقد رفض بايرن ميونيخ التعليق على هذه المعلومات.

وبموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، لم يعد يحق للموظفين الذين يتغيبون عن العمل بسبب الحجر الصحي الحصول على أجر إذا لم يتم تلقيحهم.

وكشفت الصحيفة الى انه بالإضافة إلى كيميش، لم يتلق زملاؤه في الفريق سيرج غنابري وجمال موسيالا والكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ، والفرنسي مايكل كويزانس اللقاح.

وبالنسبة إلى كيميش تحديدا الذي يصل راتبه السنوي إلى 20 مليون يورو، فإن الحجر الصحي لمدة أسبوع يعني تكبده خسائر تبلغ حوالي 384 ألف يورو.

وكان بايرن ميونيخ تعرض في غياب كيميش لخسارة مفاجئة أمام أوغسبورغ المتواضع 1-2 يوم الجمعة الماضي.

وتشهد المانيا موجة رابعة شرسة من الفيروس حيث سجلت الإصابات ارقاما قياسية جديدة هذا الأسبوع. وأدى معدل التطعيم المنخفض نسبيا (حوالي اقل من 70 في المئة) إلى جعل البلاد معرضة للخطر ما دفع برؤساء الاقاليم في المانيا إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز أولئك الذين يقاومون الخضوع للتلقيح وبالتالي سيتعين على هؤلاء تقديم اختبارات سلبية لاستخدام وسائل النقل العام أو الذهاب إلى المكتب. كما سيتم منع هؤلاء من حضور المباريات الرياضية او الدخول الى المطاعم.



