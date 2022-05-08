بايرن في ليلة تسلمه درع البطولة يتعادل مع شتوتغارت

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة.

على ملعب أليانز أرينا وفي آخر مباراة له على أرضه، تعثر بايرن ميونيخ بالتعادل مع شتوتغارت الذي أبقى على أماله الضئيلة في البقاء في الدرجة الأولى لكنه على الأرجح سيخوض الملحق ضد ثالث دوري الدرجة الثانية لمعرفة من منها سيلعب ضمن أندية النخبة الموسم المقبل.

وأفسد شتوتغارت بالتالي احتفالات الفريق البافاري الذي رفع لاعبوه درع الدوري بعد المباراة.

وأضاع المصري عمر مرموش فرصة اولى لشتوتغارت قبل أن يفتتح زميله البرتغالي تياغو توماس التسجيل بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة وتهادت داخل الشباك (8).

وأصاب توماس مولر العارضة قبل أن يتصدى حارس شتوتغارت فلوريان مولر لتسديدة رائعة للاعب نفسه قبل أن يدرك بايرن التعادل بالنيران الصديقة عندما سدد سيرج غنابري كرة قوية حولها المدافع اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس خطأ في مرماه (35).

وسرعان ما أضاف مولر الهدف الثاني عندما استدار على نفسه وسدد في الشباك (44).

بيد أن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل عبر الدولي النمسوي ساشا كالاديزيتش (52).

واكتفى أينتراخت فرانكفورت الذي بلغ المباراة النهائية للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بنقطة واحدة مع بوروسيا مونشنغلادباخ بتعادلهما 1-1.

وضرب لايبزيغ حصون ضيفه أوغسبورغ برباعية نظيفة.