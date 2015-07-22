بالصور- فوز استهلالي لبرشلونة في جولته الأميركية

استهل برشلونة بطل إسبانيا وأوروبا استعداداته للموسم الجديد بشكل جيد من خلال فوزه على لوس انجليس غالاكسي الاميركي 2-1 الثلاثاء في مباراة ودية ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم أقيمت على ملعب روز بول في باسادينا (كاليفورنيا) أمام 93226 متفرجاً.

ويدين برشلونة، الفائز بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا والذي يغيب عنه في جولته الأميركية نجماه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، بفوزه على لوس أنجليس غالاكسي الى الأوروغوياني لويس سواريز الذي خرج فائزاً من مواجهته مع زميله السابق في ليفربول الإنكليزي ستيفن جيرارد بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 45 قبل أن يضيف سيرجي روبرتو الهدف الثاني في الدقيقة 56 من المباراة التي اختتمها غالاكسي بهدف شرفي في الوقت بدل الضائع عبر تومي ماير (1+90).

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مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وفيورنتينا

يونايتد ينتصر مجدداً

وعلى ملعب "افايا استاديوم" في سان خوسيه، حقق مانشستر يونايتد الإنكليزي فوزه الثاني في هذه البطولة الودية الموزعة مبارياتها بين أستراليا والصين وأميركا الشمالية وأوروبا، وجاء على حساب صاحب الأرض سان خوسيه ارثكوايكس بثلاثة أهداف للأسباني خوان ماتا (37) والوافد الجديد الهولندي ممفيس ديباي (37) والبرازيلي الشاب آندريا بيريرا (61) مقابل هدف لفاتاي ألاشي (42) في مباراة شهدت 10 تغييرات لفريق "الشياطين الحمر" في الشوط الثاني حيث شارك الوافد الجديد الآخر الألماني باستيان شفاينشتايغر للمرة الأولى.

وكان فريق المدرب الهولندي لويس فان غال بدأ جولته بالفوز على أميركا المكسيكي بهدف للوافد الجديد الآخر الفرنسي مورغان شنايدرلان.

سان جيرمان بلا عناء

وعلى ملعب "ريد بول ارينا" في نيوجرزي، حقق باريس سان جيرمان بطل فرنسا فوزه الثاني، بعد الأول على بنفيكا البرتغالي (3-2)، وجاء على حساب فيورنتينا الايطالي بأربعة أهداف لبليز ماتويدي (35) والشاب جان-كيفن اوغوستان (41 و75) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (69) مقابل هدفين، الأول للإسباني خواكين (60) و والثاني لجوسيبي روسي (79 من ركلة جزاء).

وتستكمل مباريات الجولة الأميركية-الأوروبية اليوم الأربعاء حيث يلتقي تشلسي بطل إنكلترا مع نيويورك ريد بولز الأميركي في نيوجرزي، على ان يلعب الجمعة في كونيكتيكت بنفيكا مع فيورنتينا، والسبت في سانتا كلارا (كاليفورنيا) برشلونة مع مانشستر يونايتد، وفي كارولاينا الشمالية سان جيرمان مع تشيلسي.

ويلعب الأحد في نيوجرزي بنفيكا مع نيويورك ريد بولز، والثلاثاء المقبل في ميريلاند برشلونة مع تشيلسي، وفي مكسيكو سيتي بنفيكا مع أميركا المكسيكي.

وتختتم المباريات الأميركية الأربعاء بمباراة مانشستر يونايتد وسان جيرمان، قبل الانتقال إلى أوروبا حيث يلتقي برشلونة مع فيورنتينا في ملعب الأخير في فلورنسا في الثاني من آب/أغسطس ثم تشيلسي مع فيورنتينا في الخامس منه على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.