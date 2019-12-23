باريس سان جيرمان يعلن وصول مبابي إلى الدوحة

وجاء في تغريدة أخرى نشرها سبيتار مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت: "كيليان مبابي، مهاجم المنتخب الفرنسي بطل العالم لكرة القدم ونادي باريس سان جيرمان يزور سبيتار لهدف التعافي".

ونشر سبيتار عدة صور للنجم الفرنسي مبابي منها في حوض السباحة وأخرى بالزي العربي، للاعب صاحب الأصول العربية وأحد أبرز المواهب في العالم.

وسبق وأن استقبل سبيتار العديد من النجوم العالميين مثل الفرنسي الآخر عثمان ديمبيلي والإيفواري يايا توريه.

وشارك مبابي أساسياً في المباراة التي كسبها باريس سان جيرمان أمام أميان السبت (4-1) وسجّل ثنائية رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في وصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

