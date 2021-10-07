انطلاق الحملة التسويقية لمباراتي المنتخب القطري أمام البرتغال وأيرلندا

انطلقت من جديد الحملة الترويجية والتسويقية لمباراتي المنتخب القطري مع كل من البرتغال وأيرلندا ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™عن المجموعة الأولى، حيث تم تقسيم الحملة الترويجية التي يقوم به الاتحاد إلى جزئين منها ما هو في منصات التواصل الاجتماعي ومنها ما هو على الميدان.

حيث سيخوض منتخبنا الوطني مباراتين بالمرحلة الثالثة من التصفيات الأوروبية، وستكون مباراته الأولى بتاريخ 9 أكتوبر مع منتخب البرتغال بإستاد الغارف بمدينة فارو، في حين يلتقي في مباراته الثانية بتاريخ 12 منه مع منتخب أيرلندا على ملعب "أفيفا" بالعاصمة الإيرلندية دبلن.

ترويج مثالي لدولة قطر

يهدف الاتحاد القطري لكرة القدم من هذه الحملة التسويقية والترويجية وعبر المنصات الإعلامية المختلفة إلى عدة أهداف يأتي في مقدمتها الترويج لدولة قطر بالشكل المثالي في جميع المحافل الدولية، والرياضية منها على وجه الخصوص، وهي الحملة المتواصلة منذ انطلاق التصفيات الأوربية والتي تشهد تنوعًا ملحوظاً واختلافًا وتطوراً في المضمون والمحتوى المقدم إلى جمهور كرة القدم بمختلف شرائحه لضمان التواصل مع الجميع، وتقديم محتوى يليق بمنتخبنا الوطني وجماهيره العريضة.

دعاية رائعة ومؤازرة كبيرة لمنتخبنا الوطني

ثاني هذه الأهداف هي الدعاية والترويج لمنتخبنا الوطني في المحافل الدولية وبين القاعدة الجماهيرية الكبيرة على المستوى المحلي والخارجي من خلال تطوير المحتوى وهو ما تم تقديمه عبر الجولات الثلاث وفق ما تضمنته المواد الفيلمية المتنوعة على منصات التواصل الاجتماعي وهو استكمال للعمل الذي قام به الاتحاد في المباريات الماضية بالإضافة إلى ما تم القيام به في بطولة الكأس الذهبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

انطلاق الحملة الترويجية باللغة البرتغالية

مجهودات كبيرة ومميزة تشهدها الحملة الترويجية لمنتخبنا الوطني وهو الأمر المتكرر مع كل مشاركة ومنافسة يدخلها منتخبنا الوطني على المستوى القاري من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة رائعة للترويج والتعريف أكثر بمنتخبنا وببلد المونديال، حيث تشهد مدينة فارو انطلاق فعاليات الحملة الترويجية والتسويقية لمنتخبنا الوطني باللغة البرتغالية لضمان وصول الرسالة الهادفة إلى أكبر شريحة من الجمهور المستهدف، كما تم وضع صور لاعبي العنابي في أرجاء المدينة ، وتعرفت الجماهير عن قرب على المنتخب القطري ودولة قطر، وذلك وفقاً للخطة الموضوعة بعناية من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم في المجال التسويقي.

نشاط ملحوظ ومبتكر على منصات التواصل الاجتماعي

وعلى الصعيد ذاته انطلقت أيضًا الحملة التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم في تويتر والفيس بوك و انستغرام وتك توك من خلال عدة أفلام من إنتاج الاتحاد القطري لكرة القدم باللغات الإنكليزية والبرتغالية والعربية والتي لاقت استحسان أبناء الجاليات العربية المتواجدين في المدينة بالإضافة إلى سكان المنطقة، كما تم بث مواد فيلمية متنوعة في منصات التواصل الاجتماعي وإعلان قائمة المنتخب بطريقة متميزة عكست مدى التطور الذي يقوم به الاتحاد تسويقياً، ولاشك أن ما يقوم به الاتحاد القطري لكرة القدم هو استمرار وامتداد للنهج الذي قدمه خلال التصفيات الأوروبية في الفترة الماضية ضمن المرحلة الأولى والثانية من التصفيات وأيضاً ما قام به في بطولة الكأس الذهبية والتي كانت لها صدى رائعًا لدى الجماهير القطرية و أبناء الجاليات العربية في كل من المجر وأمريكا.

شجع العنابي

وضمن الحملة ذاتها نشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة على "تويتر" فيديو بفكرة جميلة من أجل تشجيع ومتابعة المنتخب في المرحلة الثالثة من التصفيات الأوروبية، ويشجع الفيديو جماهير العنابي على الوقوف مع منتخبنا في مباراتيه المقبلتين ضد البرتغال وإيرلندا.

فعاليات رائعة في "الفان زون"

يهتم الاتحاد القطري لكرة القدم بالجماهير على كافة انتماءاتها داخل أو خارج دولة قطر، حيث تم تخصيص منطقة للجماهير " فان زون "، إضافة لأنشطة والألعاب خاصة بالجماهير تتمثل في الألعاب الترفيهية وتنطيط الكرة، كما تم الاستعانة بأحد مستعرضي الكرة "فري ستايل" بمنطقة الجماهير والذي أبدع في مداعبة الكرة تحت أنظار الجماهير، وهو ما نال استحسان الجميع.