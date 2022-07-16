انضمام المخضرم جيرفينيو إلى أريس سالونيك اليوناني

وفي سن الـ 35 عاماً يأمل لاعب ليل ولومان الفرنسيين السابق في أن يعوض موسمه الماضي المخيب للآمال جراء تعرضه لاصابة في الرباط الصليبي في الركبة مع فريقه طرابزون سبور التركي المتوج بطلاً للدوري.

وسيخوض جيرفينيو في اليونان غمار خامس بطولة أوروبية بعد مغامرته الأولى في الدوري البلجيكي مع فريق بيفيرين (2005-2007)، وثم مروره لفترة أربعة أعوام في الـ "ليغ1" ومساهمته في فوز ليل بثنائية الدوري والكأس في عام 2011، قبل أن ينتقل إلى أرسنال الانكليزي ليعود ويقضي 6 أعوام في إيطاليا بين روما وبارما.

شهدت مسيرة اللاعب الإيفواري مشاركته في الدوري الصيني لمدة ثلاثة مواسم بين عامي 2016 و 2018. أما الصعيد الدولي، فقد توج مع منتخب بلاده بمسابقة كأس أمم إفريقيا عام 2015، علماً انه خاض 88 مباراة دولية، وسجل 23 هدفاً.