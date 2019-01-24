انتهاء عمليات البحث عن طائرة المهاجم الأرجنتيني سالا

أعلنت شرطة جزيرة غورنسي البريطانية اليوم الخميس انتهاء عمليات البحث التي بدأتها منذ مساء الإثنين عن الطائرة المفقودة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، المنتقل حديثاً من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الويلزي المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكتبت الشرطة في بيان بحسابها على تويتر "لقد راجعنا جميع المعلومات المتاحة (...) واتخذنا القرار الصعب بإنهاء عمليات البحث"، مشيرة إلى أن "فرص البقاء على قيد الحياة في هذه المرحلة ضئيلة جدا".

وسالا الذي وقّع السبت عقد انتقاله من نانت إلى كاريف في صفقة قياسية للأخير بلغت 17 مليون يورو، كان عائداً إلى كارديف من نانت على متن طائرة من طراز "بايبر بيه أيه-46 ماليبو".

وأظهر الأرجنتيني البالغ 28 عاماً قلقه بشأن هذه الطائرة، وفقاً لرسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" أرسلت إلى الأصدقاء والأقارب قال فيها بحسب ما نشرت وسائل الاعلام الأرجنتينية "أنا على متن طائرة تبدو أنها ستتفكك وأنا ذاهب إلى كارديف. إذا لم تصلكم أي أخبار عني في غضون ساعة ونصف، فلا أعرف ما إذا كانوا سيرسلون أناساً للبحث عني، لأنهم لن يجدوني. أبي، أنا خائف للغاية".