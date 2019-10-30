انتصارات بايرن الهزيلة مستمرة وكذلك الانتقادات!

وقال كوفاتش بعد المباراة التي سجل فيها الفريق البافاري هدفين في الدقائق السبع الأخيرة ليقلب تخلفه صفر-1 إلى فوز بشق الأنفس 2-1 "في الشوط الأول رأينا مهرجانا من التمريرات الخاطئة. الأمر يتعلق بالروح الذهنية للاعبين".

ويؤكد كوفاتش أن نجومه "لعبوا باسترخاء كبير. وبالتالي لم يبادروا بالمواجهات المباشرة وخسروا كرات مشتركة كثيرة".

وكان لسان حال نوير مماثلا بقوله "في الشوط الأول كان الامر حزينا ومخيبا صراحة. خرجنا بأقل الأثمان في نهاية الشوط الأول (تخلف فريقه صفر-1) وبالتالي يتعين علينا التفكير بكيفية الظهور. لا داع للحديث إلى لاعبين معينين أو المدرب أو عن أسلوب اللعب، لا يجب أن نجد الاعذار بل على كل لاعب أن يبدأ بانتقاد نفسه".

وقدم الثلاثي الكرواتي ايفان بيريسيتش والفرنسي كورنتان توليسو والاسباني ثياغو عروضا مخيبة وقد استبدل الأول بالهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أراد المدرب إراحته في هذه المباراة قبل أن يترك توليسو مكانه إلى اندرياس مولر في الدقيقة 60.

وللمفارقة، فإن هذا الانتصار هو الثالث الذي تليه انتقادات عنيفة لا سيما العرض الذي قدمه الفريق في مواجهة اولمبياكوس اليوناني وخروجه فائزا بصعوبة 3-2 ليوجه الرئيس التنفيذي للفريق كارل هاينتس رومينغه انتقادات لاذعة للاعبي الفريق بقوله "لا اعتقد بأن العرض الذي قدمناه سيجلب لنا النجاحات إذا ما قمنا بتغيير مسار الأمور. مرة جديدة منيت شباكنا بهدفين. نلعب باستهتار كبير وهذا الأمر سيقود الى مشاكل عند نقطة معينة".

وكان لسان حال المدير الرياضي البوسني حسن صالحميديتش مماثلا بقوله "يمكن أن تصاب بمس من الجنون عندما تشاهد مباراة مثل هذه (ضد اولمبياكوس). يجب أن نقوم بتحسين الأداء من جميع النواحي".

ويوم السبت الماضي وفي الدوري المحلي، قدم بايرن ميونيخ مرة جديدة عرضا مخيبا للآمال عندما تغلب على أونيون برلين 2-1 في مباراة يدين فيها بالفضل إلى حارسه نوير الذي تصدى لركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني.