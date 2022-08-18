الوداد يعلن عودة الحسين عموتة لتدريب الفريق الأول خلال الموسم المقبل

وكان المدرب المغربي (52 عامًا) قد تولّى المقاليد الفنية للوداد سابقًا موسم 2017-2018.

وسيخلف عموتة مواطنه وليد الركراكي المرشّح لتدريب منتخب "أسود الأطلس".

وقال الوداد في بيان على صفحته الرسمية على إنستغرام: "يعلن رئيس المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي السيد سعيد الناصيري، التعاقد مع الإطار الوطني السيد الحسين عموتة، مدربا للفريق الأول لكرة القدم".

وأضاف: "ويأتي هذا التعاقد مع السيد عموتة بعد الاتفاق على جميع الأهداف المسطرة، وفي مقدمتها، مواصلة الريادة وطنيا وقاريا".

وسيتم خلال الأيام القادمة، تقديم المدرب رسميا لجمهور الوداد الرياضي والرأي العام، وذلك خلال ندوة صحفية.