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كرة القدم

الهولندي فانت شيب يتخلّى عن تدريب منتخب اليونان

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أعلن الهولندي يون فانت تشيب الجمعة تخليه عن تدريب المنتخب اليوناني لكرة القدم عند الوصول إلى نهاية عقده مع الأخير في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك بسبب الاختلاف مع المسؤولين المحليين.

Reuters

وتحدث اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر 57 عاماً عن مماطلة حاصلة من جانب الاتحاد اليوناني لكرة القدم بشأن تمديد عقده وحسم مسألة بقائه في المنصب الذي استلمه قبل عامين ونصف، من عدمه.

وقال لاعب أياكس وجنوى الإيطالي سابقاً في حسابه على إنستاغرام "كانت هناك مناقشات لكن الاتحاد استغرق وقتاً طويلاً لاتخاذ قرار بشأن مستقبلي لدرجة أني شعرت بأن الوقت قد حان بالنسبة لي للمضي قدماً".

وتابع "رؤيتنا لكرة القدم مختلفة. لكي ننجح، يجب أن يكون الجميع على نفس الموجة".

ولم يصدر أي رد فعل حتى الآن من الاتحاد اليوناني بشأن قرار فانت تشيب بالتخلي عن المنصب الذي كان أصلاً مهدداً بحسب وسائل إعلام يونانية بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.


 

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