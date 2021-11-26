الهولندي فانت شيب يتخلّى عن تدريب منتخب اليونان

وتحدث اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر 57 عاماً عن مماطلة حاصلة من جانب الاتحاد اليوناني لكرة القدم بشأن تمديد عقده وحسم مسألة بقائه في المنصب الذي استلمه قبل عامين ونصف، من عدمه.

وقال لاعب أياكس وجنوى الإيطالي سابقاً في حسابه على إنستاغرام "كانت هناك مناقشات لكن الاتحاد استغرق وقتاً طويلاً لاتخاذ قرار بشأن مستقبلي لدرجة أني شعرت بأن الوقت قد حان بالنسبة لي للمضي قدماً".

وتابع "رؤيتنا لكرة القدم مختلفة. لكي ننجح، يجب أن يكون الجميع على نفس الموجة".

ولم يصدر أي رد فعل حتى الآن من الاتحاد اليوناني بشأن قرار فانت تشيب بالتخلي عن المنصب الذي كان أصلاً مهدداً بحسب وسائل إعلام يونانية بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.



