النمسا تقلب الطاولة على إستونيا



وحصلت النمسا على ركلة جزاء في الدقيقة 17 أهدرها مهاجم فرايبورغ ميكايل غريغوريتش.

ومنح سابينن التقدم لإستونيا في الدقيقة 25، لكن أصحاب الأرض انتفضوا في الشوط الثاني وسجلوا هدفين عبر مهاجم كولن الألماني فلوريان كاينتس (68) وغريغوريتش (88).

وانفردت النمسا بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام بلجيكا التي غابت عن هذه الجولة، والسويد التي استعادت توازنها بعد خسارتها أمام ضيوفها "الشياطين الحمر" وذلك عندما تغلبت على ضيفتها أذربيجان بخماسية نظيفة.

وانتظرت السويد حتى الدقيقة 38 لافتتاح التسجيل عبر مهاجم لايبزيغ الألماني إميل فورسبرغ (38).

وتقدمت السويد بهدف ثان من النيران الصديقة سجله مدافع أذربيجان بهلول مصطفى زاده بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (65)، وأضاف مهاجم كوفنتري الإنكليزي فيكتور غويكيريس الثالث (79) ومهاجم ألكمار الهولندي يسبر كارلوسن الرابع (88)، قبل أن يختم مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي أنتوني إيلانغا المهرجان بالهدف الخامس (89).