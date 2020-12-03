النرويج تستبدل لاغرباك بسولباكين

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم الخميس تعيين ستالي سولباكين المدرب السابق لفريق كوبنهاغن الدنماركي بدلا من السويدي لارس لاغرباك المقال من منصبه على رأس الجهاز الفني للمنتخب، وأشار إلى أن القرار سيكون ساريا اعتبارا من السابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأوضح رئيس الاتحاد تيري سفندسن أنه "في وضعنا الانتقالي بين التصفيات، نريد أن نرسم تصورا للسنوات الأربع المقبلة، أولا وقبل كل شيء حتى كأس أوروبا 2024".

وأضاف "في هذا الإطار، كان من الطبيعي بدء محادثات مع ستالي سولباكين" الذي كان من دون ارتباطات خلال الشهرين الماضيين.

وكان كوبنهاغن تخلى عن مدربه البالغ من العمر 52 عاما الذي أشرف عليه منذ 2013 في تشرين الأول/أكتوبر بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وفي بيان منفصل، قال لاغرباك البالغ من العمر 72 عاما إن الاتحاد النرويجي هو الذي استخدم شرط إنهاء العقد المؤقت، والذي كان من الممكن أن يستمر حتى كأس العالم 2022.

وفشل منتحب النرويج ببلوغ نهائيات يورو 2020 المؤجل إلى الصيف المقبل بسبب الأزمة الصحية التي أفرزها انتشار فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن صفوفه تضم لاعبين واعدين مثل ارلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني و ومارتن أوديغارد (ريال مدريد الإسباني) وألكسندر سورلوث (لايبزيغ الألماني).