النجم التشيكي باروش يعلن اعتزاله كرة القدم



كتب على موقع ناديه بانيك أوسترافا التشيكي "عقلي يريد المتابعة، لكن جسمي طلب التوقف".

تابع "لدي مشاكل صحية منذ فترة طويلة، وجسمي يرفض العمل بالطريقة السابقة وكما أرغب"، مشيرا إلى إصابات بوتر أخيل.

وفضلا عن ليفربول، حمل باروش ألوان أندية أستون فيلا وبورتسموث الإنكليزيين، ليون الفرنسي وغلطة سراي التركي، وقد برز في كأس أوروبا 2004 عندما أحرز لقب هداف الدورة.

أحرز لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مع ليفربول عام 2005 بعد الفوز في النهائي على ميلان الإيطالي، وأنهى مسيرته الدولية مع منتخب تشيكيا بعد كأس أوروبا 2012 وبرصيده 41 هدفا في 93 مباراة.