الموسم الكروي في أوكرانيا ينطلق في آب/أغسطس رغم الحرب

وقال غوتسيت عبر فيسبوك "ينطلق الدوري الأوكراني لكرة القدم في 23 آب/أغسطس"، مضيفاً "اتفقنا العمل على إجراءات تنظيم وإقامة المسابقات في ظل الأحكام العرفية".

وقررت أندية كرة القدم الأوكرانية في نيسان/أبريل إنهاء الموسم السابق بشكل مبكر نتيجة تعليقه عقب الغزو الروسي.

وكان شاختار دانيتسك متصدراً للترتيب العام بفارق نقطتين عن دينامو كييف عندما توقف الموسم، لكن رابطة الدوري قررت عدم منح اللقب.

وقال الوزير إن مباريات الموسم الجديد ستقام على أراضي أوكرانيا لكن من دون جمهور ومع إلزامية مراعاة جميع قواعد السلامة، موضحاً "ستتوقف المباريات خلال الغارات الجوية ويجب على لاعبي كرة القدم والمدربين والطواقم التوجه سريعاً الى الملجأ".

وتضررت الكثير من البنى التحتية مثل الملاعب ومراكز التدريب في الضربات الروسية وغادر العديد من اللاعبين الأجانب الفرق الأوكرانية بعدما بدأت روسيا غزوها للبلاد في 24 شباط/فبراير.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن شاختار دانيستك أن مدربه الإيطالي روبرتو دي تزيربي ترك النادي باتفاق ودي بين الطرفين.

