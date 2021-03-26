المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا - كان 2021

وانضمت مصر يوم الخميس في الخامس والعشرين أذار/مارس إلى قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون 2021 لترافق العديد من المنتخبات العربية التي ضمنت التواجد مسبقاً.

وبات عدد المنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 أربعة منتخبات هي مصر صاحبة الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة وتونس التي دائماً ما تحضر بقوة في القارة السمراء وجزر القمر التي تتأهل لأول مرة في مسيرتها والجزائر حاملة لقب النسخة الفائتة.

وفقدت ليبيا فرصتها في الانضمام إلى المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا إلا أنّ العديد من المنتخبات العربية ما تزال حظوظها قائمة.

نظام التأهل إلى كأس أمم أفريقيا

وينص نظام التأهل إلى كأس أمم أفريقيا على صعود بطل المجموعة ووصيفه من بين المجموعات المشاركة في التصفيات (12 مجموعة).

وشاركت الكاميرون في التصفيات رغم أنها ضامنة لتأهلها مسبقاً باعتبارها صاحبة الأرض، إذ أنها فرضت تأهل فريق واحد فقط من مجموعتها يرافقها إلى النهائيات، ليصبح مجموع عدد المتأهلين ككل 24 منتخباً.

وينص القانون على اعتماد المواجهات المباشرة للفصل بين أي فريقين متعادلين في النقاط بالتسلسل المتعارف عليه من نقاط إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة إلى عدد الأهداف المسجلة وغيرها.