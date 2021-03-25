وسجّل للـ"فراعنة" المتألق محمد مجدي أفشة في الدقيقة (2) في حين عادل عبد الله حسن الكفّة في الدقيقة (65) لمصلحة منتخب الـ"هارامبي ستارز".

وأنهى المنتخب المضيف اللقاء منقوصاً من خدمات جونستون أوموروا الذي أقصي من الميدان لاعتدائه على مصطفى محمد (75).

ورفع زملاء نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح رصيدهم إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذي انتزع تأهلاً تاريخياً إلى نهائيات "كان 2021" بتعادله مع ضيفه التوغولي دون أهداف اليوم أيضاً.

وبقي المنتخب الكيني ثالثاً برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن توغو الأخيرة ليخرج المنتخبان رسميا من حسابات التأهل.

وكان منتخب "الفراعنة"، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية (7 ألقاب)، مطالباً بتحقيق التعادل على الأقل لضمان عبوره إلى النهائيات وهو ما تحقق ليبلغ مراده.

وكان الشوط الأول من المباراة متوسط فنياً، مع سيطرة واستحواذ من جانب المنتخب الكيني في غالب الفترات، وسط تراجع دفاعي للفراعنة، رغم الهدف المبكر الذى أحرزه أفشة مستغلاً عرضية محمّد هاني وحولها بتسديدة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس إيان أوتيينو (2).

وبعد الهدف، ضغط المنتخب الكيني في مسعى لإدراك التعادل، وتعددت الركلات الركنية والتمريرات العرضية عن طريق الثنائي حسن وكينيث موغونا، وكانت أبرز الفرص التي لم تؤت ثمارها في الدقائق (8، 25، و48).

وكاد محمّد صلاح أن يضاعف النتيجة للمنتخب المصري إثر هجمة مرتدة، لكن تسديدته علت العارضة (51).

لكن ضغط الكينيين أسفر في نهاية المطاف عن هدف التعادل في الدقيقة (65)، بعدما فشل دفاع الفراعنة في تشتيت ركلة ركنية ارتدت من القائم الأيسر للحارس محمّد الشناوي، ووصلت إلى حسن الذي أسكنها في الشباك.

وتلتقي مصر مع جزر القمر، التي ستشارك للمرة الأولى في تاريخها في البطولة القارية، الأسبوع المقبل لتحديد أول وثاني المجموعة.