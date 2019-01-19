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كأس آسيا - الإمارات 2019
كرة القدم

المعلّقون لأبرز مباريات الأسبوع

من قبل

برنامج أهم مباريات الأسبوع المقبل المنقولة مباشرة ما بين 20 و 25 يناير 2019

commentators
الأحد 20 يناير
ريفر بليت x ديفينسا خوستيكا 02:00  محمد السعدي
ريال بيتيس x جيرونا 14:00  محمد بركات
الاردن - فيتنام 14:00  خالد الغول
الاردن - فيتنام 14:00  خالد الغول
فروسينوني x أتلانتا 14:30  محمد الكواليني
هيديرسفيلد تاون x مانشستر سيتي 16:30  احمد البلوشي
هيديرسفيلد تاون x مانشستر سيتي 16:30  English Commentary
سبال x بولونيا 17:00  نوفل باشي
فيورنتينا x سامبدوريا 17:00  احمد فؤاد
رين x مونبلييه 17:00  عادل خلو
الصين - تايلند 17:00  عامر الخوذيري
نورنبيرغ x هيرتا برلين 17:30  مضر اليوسف
فياريال x أتلتيك بيلباو 18:15  احمد عبده
فولهام x توتنهام هوتسبير 19:00  حسن العيدروس
كان x مارسيليا 19:00  جولد بده
كالياري x إمبولي 20:00  باسم الزير
شالكه 04 x فولفسبورج 20:00  عادل خلو
ايران - عمان 20:00  عصام الشوالي
رايو فاليكانو x ريال سوسييداد 20:30  محمد فوزي
ليفانتي x بلد الوليد 20:30  محمد الكواليني
بوردو x ديجون 21:00  احمد عبده
نابولي x لاتسيو 22:30  سوار الذهب
برشلونة x ليجانيس 22:30  English Commentary
برشلونة x ليجانيس 22:45  علي محمد علي
برشلونة x ليجانيس 22:45  علي محمد علي
سانت إيتيان x ليون 23:00  نوفل باشي
 
الأحد 21 يناير
اليابان - السعوديه 14:00  رؤوف خليف
جنوى x ميلان 17:00  جواد بده
استراليا - اوزباكستان 17:00  علي محمد علي
الامارات - غيرغستان 20:00  حسن العيدروس
يوفنتوس x كييفو فيرونا 22:30  محمد بركات
يوفنتوس x كييفو فيرونا 22:30  English Commentary
إيبار x إسبانيول 23:00  خالد الغول
 
الأحد 22 يناير
كوريا الجنوبيه - البحرين 16:00  سوار الذهب
العراق - قطر 19:00  حفيظ دراجي
تولوز x ستاد ريمس 20:30  احمد البلوشي
موناكو x ميتز 23:00  عادل خلو
 
الأحد 23 يناير
ريفر بليت x يونيون سانتا في 03:00  عامر الخوذيري
سانت إيتيان x ديجون 20:30  مضر اليوسف
إتحاد طنجة x الوداد الرياضي 21:00  جواد بده
بيرتن ألبيون x مانشستر سيتي 22:45  محمد بركات
كيلمارنوك x جلاسكو رينجرز 22:45  باسم الزير
باريس سان جيرمان x 23:00  نوفل باشي
 
الأحد 24 يناير
تشيلسي x توتنهام 22:45  حسن العيدروس
تشيلسي x توتنهام 22:45  English Commentary
أميان x ليون 23:00  جواد بده
 
الأحد 25 يناير
هيرتا برلين x شالكه 22:30  محمد الكواليني
هيرتا برلين x شالكه 22:30  English Commentary
مارسيليا x ليل 22:45  مضر اليوسف
آرسنال x مانشستر يونايتد 23:00  يوسف سيف
 
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