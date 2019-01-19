|الأحد 20 يناير
|ريفر بليت x ديفينسا خوستيكا
|02:00
|محمد السعدي
|ريال بيتيس x جيرونا
|14:00
|محمد بركات
|الاردن - فيتنام
|14:00
|خالد الغول
|الاردن - فيتنام
|14:00
|خالد الغول
|فروسينوني x أتلانتا
|14:30
|محمد الكواليني
|هيديرسفيلد تاون x مانشستر سيتي
|16:30
|احمد البلوشي
|هيديرسفيلد تاون x مانشستر سيتي
|16:30
|English Commentary
|سبال x بولونيا
|17:00
|نوفل باشي
|فيورنتينا x سامبدوريا
|17:00
|احمد فؤاد
|رين x مونبلييه
|17:00
|عادل خلو
|الصين - تايلند
|17:00
|عامر الخوذيري
|نورنبيرغ x هيرتا برلين
|17:30
|مضر اليوسف
|فياريال x أتلتيك بيلباو
|18:15
|احمد عبده
|فولهام x توتنهام هوتسبير
|19:00
|حسن العيدروس
|كان x مارسيليا
|19:00
|جولد بده
|كالياري x إمبولي
|20:00
|باسم الزير
|شالكه 04 x فولفسبورج
|20:00
|عادل خلو
|ايران - عمان
|20:00
|عصام الشوالي
|رايو فاليكانو x ريال سوسييداد
|20:30
|محمد فوزي
|ليفانتي x بلد الوليد
|20:30
|محمد الكواليني
|بوردو x ديجون
|21:00
|احمد عبده
|نابولي x لاتسيو
|22:30
|سوار الذهب
|برشلونة x ليجانيس
|22:30
|English Commentary
|برشلونة x ليجانيس
|22:45
|علي محمد علي
|برشلونة x ليجانيس
|22:45
|علي محمد علي
|سانت إيتيان x ليون
|23:00
|نوفل باشي
|الأحد 21 يناير
|اليابان - السعوديه
|14:00
|رؤوف خليف
|جنوى x ميلان
|17:00
|جواد بده
|استراليا - اوزباكستان
|17:00
|علي محمد علي
|الامارات - غيرغستان
|20:00
|حسن العيدروس
|يوفنتوس x كييفو فيرونا
|22:30
|محمد بركات
|يوفنتوس x كييفو فيرونا
|22:30
|English Commentary
|إيبار x إسبانيول
|23:00
|خالد الغول
|الأحد 22 يناير
|كوريا الجنوبيه - البحرين
|16:00
|سوار الذهب
|العراق - قطر
|19:00
|حفيظ دراجي
|تولوز x ستاد ريمس
|20:30
|احمد البلوشي
|موناكو x ميتز
|23:00
|عادل خلو
|الأحد 23 يناير
|ريفر بليت x يونيون سانتا في
|03:00
|عامر الخوذيري
|سانت إيتيان x ديجون
|20:30
|مضر اليوسف
|إتحاد طنجة x الوداد الرياضي
|21:00
|جواد بده
|بيرتن ألبيون x مانشستر سيتي
|22:45
|محمد بركات
|كيلمارنوك x جلاسكو رينجرز
|22:45
|باسم الزير
|باريس سان جيرمان x
|23:00
|نوفل باشي
|الأحد 24 يناير
|تشيلسي x توتنهام
|22:45
|حسن العيدروس
|تشيلسي x توتنهام
|22:45
|English Commentary
|أميان x ليون
|23:00
|جواد بده
|الأحد 25 يناير
|هيرتا برلين x شالكه
|22:30
|محمد الكواليني
|هيرتا برلين x شالكه
|22:30
|English Commentary
|مارسيليا x ليل
|22:45
|مضر اليوسف
|آرسنال x مانشستر يونايتد
|23:00
|يوسف سيف
المعلّقون لأبرز مباريات الأسبوع
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