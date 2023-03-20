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كرة القدم

المدافع المخضرم بيبي يغيب عن البرتغال

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سيغيب المدافع البرتغالي المخضرم بيبي عن مباراتي منتخب بلاده في مستهل التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم لاحقًا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن اتحاد بلاده للعبة الاثنين.

AFP

غاب قلب دفاع بورتو البالغ 40 عامًا عن مباراة فريقه ضد سبورتينغ براغا في الدوري نهاية الأسبوع الماضي بسبب إصابة في القدم.

استدعاه المدرب الجديد الإسباني روبرتو مارتينيس إلى التشكيلة لمواجهة ضيفته لنشتنشتاين ومضيفته لوكسبمورغ في 23 و26 الحالي توالياً.

لكن الفريق الطبي في السيليساو أعلن أن لاعب ريال مدريد الاسباني السابق لن يستطيع المشاركة مع أبطال أوروبا 2016، وفق ما أفاد الاتحاد.

واستُدعي النجم كريستيانو رونالدو الذي يلعب راهناً في النصر السعودي الى القائمة الأولى لمارتينيس على الرغم من استبعاده من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين للبرتغال في مونديال قطر 2022 عندما خرجت من ربع النهائي أمام المغرب 1-صفر وسط تكهنات حول مستقبله مع المنتخب.
 

منتخب البرتغال بيبي تصفيات يورو 2024
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