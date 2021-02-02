المحلة يُلحق بالزمالك الخسارة الأولى هذا الموسم

وهو الانتصار الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عاماً عندما تغلب عليه في 5 شباط/فبراير 2009 بهدف محروس العتراوي.

تقدم الزمالك عن طريق التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 69 وعادل النتيجة للمحلة عبده يحي في الدقيقة 77، وأضاف البديل خالد الإخميمي هدف الفوز لأصحاب الارض (90+5).

ولعب الزمالك بعشرة لاعبين عقب طرد ساسي في الدقيقة 86 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية لتعمده الخشونة مع محمد سامي لاعب المحلة.

بتلك النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 23 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي الثاني، والاخير له مباراة مؤجلة مع سموحة "ستقام الثلاثاء السادس عشر من شباط/فبراير" لانشغاله بالمشاركة في مونديال الاندية بالعاصمة القطرية الدوحة.

ورفع المحلة رصيده إلى 11 نقطة بعدما حقق الفوز الثاني له هذا الموسم ، ليتقدم للمركز العاشر.

تفاصيل المباراة

انحصر اللعب أغلب فترات الشوط الأول في منتصف الملعب رغم سيطرة لاعبي الزمالك واستحواذهم على الكرة، إلا أن الخطورة والفاعلية الهجومية غابت في ظل البطء الشديد والفردية، إضافة إلى التراجع الدفاعي للاعبي غزل المحلة، مع اعتمادهم على هجمات مرتدة نادرة لم تشكل خطورة على مرمى أبو جبل.

تغيرت الحال تماماً في الثاني وضغط الزمالك سعياً لإحراز هدف التقدم من خلال التنويع في الهجمات في الأجناب والعمق، وتعددت العرضيات من جانب حازم أمام وأحمد ابو الفتوح، إلا أن غياب المهاجم الصريح حال دون استغلال التمريرات العرضية حتى دفع البرتغالي جايمي باشيكو المدير الفني للزمالك بمهاجمه الشاب أسامة فيصل لتدعيم الهجوم (68).

وبالفعل نجح ساسي في احراز هدف التقدم مستغلا عرضية أمام عاشور، حولها رأسية على يسار عمرو شعبان.

"ريمونتادا المحلة"

ومن هجمة منظمة للمحلة أدرك عبده يحيي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، بعدما حول الكرة العرضية بتسديدة قوية على يمين أبو جبل.

شعر لاعبو الزمالك بحراجة موقفهم وضغطوا هجومياً بكامل خطوطهم بغية إحراز هدف الفوز، ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى المحلة الذي تراجع لاعبوه للدفاع.

ومن هجمة مرتدة في الوقت بدل الضائع ومن خطأ دفاعي بين البديل محمود حمدي " الونش " والبديل الثاني إسلام جابر، وصلت الكرة لإسلام فؤاد سددها أبعدها أبو جبل، فتهيأت أمام خالد الإخميمي سددها في المرمى الخالي محرزا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

فوز مفاجئ للإنتاج على الجونة

وخطف الإنتاج الحربي فوزاً مثيراً من مضيفه الجونة في الوقت القاتل بنتيجة 3-2 بملعب الجونة.

تقدم الإنتاج عن طريق الغاني وهاب أنان في الدقيقة 36 وعادل النتيجة للجونة محمد رجب في الدقيقة 46 ثم تقدم للضيوف الموريتاني ممادونياس في الدقيقة 87 وتعادل لأصحاب الأرض نور السيد في الدقيقة 89 ثم عاد ممادونياس لحرز هدف الفوز للإنتاج في الدقيقة (90 +6).

بتلك النتيجة رفع الإنتاج الحربي رصيده للنقطة 8 ليتقدم للمركز السابع عشر، وهو الفوز الاول للإنتاج بقيادة حماده صدقي بعد هزيمتين امام الجيش والمصري، فيما تجمد رصيد الجونة عند 18 نقطة في المركز الثالث.

واقتنص البنك الأهلي نقطة ثمينة بتعادله سلبيا مع مضيفه المصري، بملعب الجيش ببرج العرب.

بتلك النتيجة رفع المصري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 9 نقاط تقدم بهم للمركز الرابع عشر.

وفرض أسوان تعادلاً إيجابياً على ضيفه سيراميكا كليوباترا 1-1 في ملعب بتروسبورت.

تقدم أسوان عن طريق محمود شبانة (45 + 2) وعادل النتيجة لسيراميكا محمد ابراهيم ( 83 ) .

بتلك النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده الى 15 نقطة في المركز السادس، بينما رفع أسوان رصيده الى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

