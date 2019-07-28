الكويت تعلن تشكيلتها لبطولة غرب آسيا

ويشارك المنتخب "الأزرق" في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والبحرين والأردن، ضمن البطولة التي يستضيفها العراق بين 30 تموز/يوليو و14 آب/أغسطس. وتقام مباريات هذه المجموعة في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان الشمالي، بدءاً من الرابع من آب/أغسطس.

وخاض منتخب الكويت معسكراً في مدينة مارلو الإنكليزية استعداداً للبطولة وأيضا للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تنطلق في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفني استبعاد سبعة لاعبين من القائمة التي ستخوض بطولة غرب آسيا والاستقرار على 23 لاعباً يغادرون إلى أربيل الخميس.

والمستبعدون السبعة هم: عبد المحسن العجمي، فواز عايض، محمد سويدان، عبد العزيز وادي، عبد العزيز بن ناجي، علي خلف، شبيب الخالدي، علما بأن الأخيرين استبعدا بسبب الإصابة.

وفي ما يلي التشكيلة الرسمية:

سليمان عبدالغفور، حسين كنكوني، محمد هادي، خالد إبراهيم، عامر معتوق، سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، ومحمد خالد، أحمد الظفيري، بدر المطوع، سلطان العنزي، عبدالله ماوي، رضا هاني، عيد الرشيدي، مبارك الفنيني، حمد الحربي، عمر حبيتر، فيصل زايد شريدة الشريدة، حسين الموسوي، فيصل زايد، فيصل عجب، ويوسف ناصر





