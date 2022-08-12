الكشف عن لائحة اللاعبين المرشّحين لنيل الكرة الذهبية

وجاء كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد على رأس المرشّحين لنيل جائزة الكرة الذهبية المرموقة.



واستمتع الدولي الفرنسي بموسم رائع مع ريال مدريد وسجل 44 هدفا في 46 مباراة وساعد الفريق على الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ولم يتم ترشيح ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة سبع مرات، هذا العام وذلك لأول مرة منذ 2005 كما غاب البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان أيضا عن السباق.

ومن بين المرشحين الآخرين كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وإرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي انضم لتوه من بوروسيا دورتموند وأيضا محمد صلاح نجم ليفربول.

وسيتم إعلان الفائز بالجائزة في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتمنح الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعب خلال الموسم العادي من أغسطس/آب إلى يوليو/تموز بدلا من الفترة خلال عام ميلادي.

وفيما يلي قائمة المرشّحين الـ30:

1- كريم بنزيمة (ريال مدريد)

2- تيبو كورتوا (ريال مدريد)

3- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

4- كاسيميرو (ريال مدريد)

5- لوكا مودريتش (ريال مدريد)

6- أنطونيو روديغير (تشيلسي ثمّ ريال مدريد)

7- محمد صلاح (ليفربول)

8- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

9- لويس دياز (بورتو ثمّ ليفربول)

10- فابينيو (ليفربول)

11- داروين نونيز (بنفيكا ثمّ ليفربول)

12- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

13- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

14- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

15- رياض محرز (مانشستر سيتي)

16- فيل فودن (مانشستر سيتي)

17- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

18- إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند ثمّ مانشستر سيتي)

19- يوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)

20- ساديو مانيه (ليفربول ثمّ بايرن ميونيخ)

21- رافاييل لياو (ميلان)

22- مايك مينيان (ميلان)

23- سون هيونغ مين (توتنهام)

24- هاري كاين (توتنهام)



25- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ ثمّ برشلونة)

26- سيباستيان هالر (أياكس ثمّ بوروسيا دورتموند)

27- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

28- دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا ثمّ يوفنتوس)

29- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

30- كريستوفر نكونكو (لايبزيغ)