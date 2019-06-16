الكأس الذهبية 2019: بداية قوية للمكسيك وكندا

ضربت المكسيك وكندا بقوة في افتتاح الكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) بفوزهما على كوبا 7-صفر ومارتينيك 4-0 على التوالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

في المباراة الأولى على الملعب الشهير "روز بول" في باسادينا الذي استضاف المباراة النهائية لمونديال 1994 في الولايات المتحدة وأمام 65 ألف متفرج، حسمت المكسيك الساعية إلى تعزيز رقمها القياسي في عدد الألقاب في المسابقة عبر الظفر باللقب الثامن، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلها رباعية، قبل أن تعزز بثلاثية في الشوط الثاني.

وفرض مهاجم غرونينغن الهولندي أوريال أنتونا نفسه نجما في صفوف المنتخب المكسيكي الذي يخوض أول بطولة بقيادة مدربه الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينيث، بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 2 و44 و80 في ثاني مباراة دولية له، وأضاف مهاجم ولفرهامبتون الإنكليزي راوول خيمينز ثنائية في الدقيقتين 31 و64.

وسجل مدافع فنربهتشه التركي دييغو رييس (38) ومهاجم ديبورتيفو غوادا لاخارا إرنستو فيغا الهدفين الثالث والسادس تواليا.

وتخوض المكسيك البطولة في غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة في مقدمتها كارلوس فيلا وخافيير هرنانديث "تشيتشاريتو" وهيكتور هيريرا وخيسوس كورونا.

وفي الثانية على الملعب ذاته، أنهت كندا، الوحيدة التي كسرت احتكار المكسيك (7 القاب) والولايات المتحدة (6 القاب) لألقاب المسابقة عندما توجت بلقبها عام 1991، الشوط الأول بهدف وحيد سجله مهاجم لاغانتواز البلجيكي جوناثان دافيد في الدقيقة 33.

وضربت كندا بقوة في الشوط الثاني وسجلت ثلاثة أهداف حيث أضاف دافيد هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 53، وسجل مهاجم كارديف سيتي الويلزي جونيور هويليت الثالث (63)، وختم لاعب وسط غلاسكو رينجرز الاسكتلندي سكوت أرفييلد المهرجان بالرابع في الدقيقة 67.

وتقام الاحد مباراتا المجموعة الثانية فتلعب هايتي مع برمودا، وكوستاريكا مع نيكاراغوا، على ان تقام مباراتا المجموعة الثالثة الإثنين فتلتقي كوراساو مع السلفادور، وجامايكا الوصيفة مع هندوراس، والمجموعة الرابعة الأربعاء، فتلعب الولايات المتحدة حاملة اللقب مع غويانا، وبنما مع ترينيداد وتوباغو.