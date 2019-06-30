الكأس الذهبية: المكسيك وهايتي أول المتأهلين إلى نصف النهائي

بات المنتخبان المكسيكي والهايتي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكارايبي) في كرة القدم، بفوز الأول على كوستاريكا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، والثاني على كندا 3-2 السبت في هيوستن في الدور ربع النهائي.

في المباراة الأولى، عانت المكسيك لحجز بطاقتها إلى دور الأربعة، وكاد مدربها الأرجنتيني خيراردو مارتينو يعيش كابوسا في أول بطولة رسمية له على رأس منتخب "ال تري" حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة لولا تألق حارس المرمى غييرمو أوتشوا الذي تصدى لركلة ترجيحية حاسمة لكيشر فولر.

وكانت المكسيك البادئة بالتسجيل عبر مهاجم ولفرهامبتون الإنكليزي راوول خيمينيس في الدقيقة 44، لكن كوستاريكا حصلت على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها بنجاح قائدها لاعب وسط سانتوس البرازيلي براين رويس مدركا التعادل (52).

ولم ينجح أي من المنتخبين في ترجيح كفته في الدقائق المتبقية والشوطين الإضافيين من المباراة التي شهدت ندية كبيرة ومنافسة قوية أجبرت الحكم البنامي جون فرانسيس بيتي هرنانديس على إشهار البطاقة الصفراء تسع مرات (5 لكوستاريكا و4 للمكسيك).

وبدوره تلقى مدرب المكسيك بطاقة صفراء هي الثانية له في البطولة وبالتالي سيغيب عن مباراة ربع النهائي ضد هايتي بعد غد الثلاثاء.

واستهلت المكسيك ركلات الترجيح بإهدار خيمينيز الركلة الأولى، لكن ليال راندال أهدر الركلة الثالثة لكوستاريكا فتعادل المنتخبان 2-2 قبل أن تنتهي السلسلة الأولى 4-4. ومنح قطب الدفاع كارلوس سالسيدو التقدم للمكسيك بنجاحه في ترجمة الركلة السادسة قبل أن يتكفل أوتشوا بالتصدي لركلة فولر.

وفي الثانية، حجزت هايتي بطاقتها الى نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخها بعدما قلبت الطاولة على كندا محولة تخلفها 2-صفر إلى فوز 3-2.

وبدت كندا في طريقها إلى التأهل بسهولة كبيرة عندما حسمت الشوط الأول بثنائية نظيفة سجلها جوناثان دافيد (18) رافعا رصيده إلى ستة أهداف في البطول، ولوكاس دانيال كافاليني (28)، لكن هايتي ضربت بقوة في الشوط الثاني مستغلة الأخطاء الدفاعية للكنديين.

وقلص دوكنس نازون الفارق في الدقيقة 50، وأدرك هيرفيه بازيل التعادل في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل ويلد-دونالد غيرييه هدف الفوز بعد ست دقائق.