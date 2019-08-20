الفيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات مونديال قطر 2022 في البصرة

ونشر الاتحاد العراقي في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الفيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة".

ويبدو منتخب العراق بأشد الحاجة للعودة للعب مبارياته الرسمية في أرضه وبين جماهيره خاصة وقد وقع في مجموعة صعبة للغاية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وجاء منتخب أسود الرافدين في المجموعة الثالثة رفقة إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

وكان الاتحاد الدولي طلب الشهر الماضي من نظيره العراقي تحديد ملعب خارج البلاد لإقامة مباريات العراق "لأسباب أمنية" بحسب ما جاء في الخطاب.



غير أن الاتحاد العراقي احتج على ذلك وتقدم بدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، قبل أن يجمدها على هامش زيارة وفد الفيفا الشهر الحالي، بحسب مصدر في الاتحاد العراقي.

واستضافت الأراضي العراقية بطولة غرب آسيا (انتهت منذ أيام) والتي ذهب لقبها إلى البحرين عقب الفوز في النهائي على العراق بهدف دون رد.

ويفتتح منتخب العراق مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 بمواجهة البحرين في المنامة وفي الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل، بينما سيستضيف هونغ كونغ على أرضه في العاشر من أكتوبر المقبل.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال وإلى كأس آسيا مباشرة، إضافة لأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات الثمانية.