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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الفرنسي كومان في الحجر بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا

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سيخضع جناح بايرن ميونيخ الفرنسي كينغسلي كومان للحجر الصحي في منزله، بعد مخالطته أحد الأشخاص المقربين إليه المصاب بفيروس كورونا المستجد كما أعلن النادي البافاري الثلاثاء.

Reuters

وسيغيب كومان مسجل الهدف الوحيد لفريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى باريس سان جيرمان، عن مباراة فريقه الافتتاحية ضد شالكه الجمعة في الدوري الألماني.

وأعلن بايرن بأن كومان خضع لفحص الأحد جاءت نتيجته سلبية من دون أن يشير إلى الوقت الذي سيمضيه الفرنسي في الحجر.

وسيتبع كومان بالتالي تعليمات معهد روبرت كوخ الصحي والبروتوكول الصحي الصارم المعتمد من قبل رابطة كرة القدم في ألمانيا لدى استئناف الدوري منتصف أيار/مايو خلال الموسم الماضي.

وأضاف النادي "خلال فترة الحجر الصحي سيتابع كومان برنامجا تدريبيا خاصا".

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ الدوري الألماني شالكه كينغسلي كومان فيروس كورونا
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