الغموض يحيط بهبوط اضطراري لطائرة ميسي الخاصة في بلجيكا

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية خبراً مفاده أنّ مطار زفانتم في بروكسل استقبل صباح اليوم الجمعة طائرة الأرجنتيني ليونيل ميسي الخاصة والتي تصل كلفتها لقرابة 13 مليون يورو.

ولم يتم معرفة ما إذا كان ميسي على متن الطائرة أو لا إضافة لرفض مطار بروكسل التعليق على الحادثة.

واشترى ميسي طائرته منذ قرابة عامين ويوجد عليها رقم قميصه في برشلونة واسمه مع زوجته وأطفاله.

وعاد اسم ميسي للظهور بقوة منذ أيام عقب إصداره بياناً يوضح فيه موافقة لاعبي برشلونة على تخفيض رواتبهم إثر الأثار الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

وانتقد ميسي في بيانه الذي نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام إدارة نادي برشلونة التي سربت تأخر اللاعبين في الموافقة على تخفيض رواتبهم.