العربية
English
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الغموض يحيط بهبوط اضطراري لطائرة ميسي الخاصة في بلجيكا

أفادت تقارير صحفية أن طائرة ميسي الخاصة هبطت بشكل اضطراري في بروكسل عاصمة بلجيكا بسبب مشاكل تقنية.

Reuters

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية خبراً مفاده أنّ مطار زفانتم في بروكسل استقبل صباح اليوم الجمعة طائرة الأرجنتيني ليونيل ميسي الخاصة والتي تصل كلفتها لقرابة 13 مليون يورو.

ولم يتم معرفة ما إذا كان ميسي على متن الطائرة أو لا إضافة لرفض مطار بروكسل التعليق على الحادثة.

واشترى ميسي طائرته منذ قرابة عامين ويوجد عليها رقم قميصه في برشلونة واسمه مع زوجته وأطفاله.

وعاد اسم ميسي للظهور بقوة منذ أيام عقب إصداره بياناً يوضح فيه موافقة لاعبي برشلونة على تخفيض رواتبهم إثر الأثار الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

وانتقد ميسي في بيانه الذي نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام إدارة نادي برشلونة التي سربت تأخر اللاعبين في الموافقة على تخفيض رواتبهم.

ليونيل ميسي
السابق نيمار يتبرع سراً بمبلغ سخي لمو
اقرأ
نيمار يتبرع سراً بمبلغ سخي لمواجهة فيروس كورونا
التالي مشفى ميداني في ملعب ماراكانا ل
اقرأ
مشفى ميداني في ملعب ماراكانا لمكافحة فيروس كورونا

آخر الأحداث