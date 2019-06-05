العين يتعاقد مع المهاجم البرازيلي كانيدو

وأعلن العين في بيان عبر موقعه الرسمي ضم كانيدو لمدة ثلاثة مواسم "لتعزيز قوة (الزعيم) وتحقيق أهداف النادي الكبيرة واسعاد الجماهير العيناوية الوفية".

وسيرتدي كانيدو القميص رقم 7 العائد لمواطنه كايو فرناديز الذي قرر عدم تجديد عقده بعدما لعب للعين منذ 2016.

ويعد كانيدو (29 عاماً) أحد افضل المهاجمين في الدوري الإماراتي، وسجل للوصل الذي انتقل إليه عام 2014 قادما من إنترناسيونال البرازيلي، 66 هدفاً في 111 مباراة.

وقال كانيدو "الانضمام للعين كان حلماً بالنسبة لي واليوم تحول إلى حقيقة، والمؤكد أن كل لاعب يتطلع للعب في أندية كبيرة والعين منحني تلك الفرصة. رغبتي كبيرة في المساهمة بتحقيق أهداف النادي".

ويسعى العين الذي أبقى فقط على الياباني تسوكاسا شيوتاني من بين اجانبه الأربعة (لم يجدد عقدي السويدي ماركوس بيرغ والبرتغالي روبن روبيرو)، لاستعادة حضوره القوي بعد موسم سيء خرج خلاله من كافة المسابقات المحلية خالي الوفاض.

وكان صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري (13 مرة) تعاقد مع المدرب الكرواتي ايفان ليكو ليحل محل الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

