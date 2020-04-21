العربية
English
آخر الأحداث
كرة القدم

الصين: اقتراح بتخفيض رواتب اللاعبين 30%

اقترح الاتحاد الصيني لكرة القدم على الأندية تقليص رواتب لاعبيها ومدربيها بنسبة 30%، لتخفيض النفقات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

Reuters

وأشارت صحيفة الشعب اليومية إلى أن الاتحاد الصيني ينتظر رد أندية دوري النخبة والدرجتين الثانية والثالثة.

وكان متوقعاً أن ينطلق الدوري الصيني في 22 شباط/فبراير، بيد أن تفشي الوباء في وسط الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي فرض تعليقه إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل تفشي "كوفيد-19" عالمياً.

قالت الصحيفة التي تديرها الحكومة "بعد جمع الآراء ومراجعتها، سيقدم الاتحاد الصيني لكرة القدم تقريره إلى الاتحاد الدولي فيفا وباقي الأطراف المعنية"، مضيفة "من المفهوم أن هدف الاتحاد الصيني (تقليص الرواتب).. لا يتضمن اللاعبين الشبان والموظفين العاديين أصحاب الرواتب المنخفضة".

وكانت رابطة الدوري الصيني قد جذبت في السنوات الأخيرة لاعبين ومدربين أجانب من خلال عروض مالية مغرية.

ويعد البرازيلي أوسكار، لاعب وسط شنغهاي سيبغ، من بين اللاعبين الأعلى راتباً في العالم بتقاضيه أجراً سنوياً يقدر بـ27 مليون دولار أميركي.

وأصبح تحفيض الرواتب حديث الساعة في عالم الرياضة، بسبب التحديات المالية الهائلة التي تواجهها الأندية جراء "كوفيد-19" والذي أدى إلى تعليق أكثرية المنافسات الرياضية.

ولم يعلن بعد عن موعد محدد لاطلاق الدوري الصيني، لكن بعض التقارير تشير الى نهاية حزيران/يونيو او مطلع تموز/يوليو.

الدوري الصيني فيروس كورونا
السابق السماح بمباريات تحضيرية لموسم
اقرأ
السماح بمباريات تحضيرية لموسم كرة القدم في كوريا الجنوبية دون جماهير
التالي راشفورد: " لم أكن أريد الغياب
اقرأ
راشفورد: " لم أكن أريد الغياب عن بطولة أوروبا"

آخر الأحداث