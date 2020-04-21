الصين: اقتراح بتخفيض رواتب اللاعبين 30%

وأشارت صحيفة الشعب اليومية إلى أن الاتحاد الصيني ينتظر رد أندية دوري النخبة والدرجتين الثانية والثالثة.

وكان متوقعاً أن ينطلق الدوري الصيني في 22 شباط/فبراير، بيد أن تفشي الوباء في وسط الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي فرض تعليقه إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل تفشي "كوفيد-19" عالمياً.

قالت الصحيفة التي تديرها الحكومة "بعد جمع الآراء ومراجعتها، سيقدم الاتحاد الصيني لكرة القدم تقريره إلى الاتحاد الدولي فيفا وباقي الأطراف المعنية"، مضيفة "من المفهوم أن هدف الاتحاد الصيني (تقليص الرواتب).. لا يتضمن اللاعبين الشبان والموظفين العاديين أصحاب الرواتب المنخفضة".

وكانت رابطة الدوري الصيني قد جذبت في السنوات الأخيرة لاعبين ومدربين أجانب من خلال عروض مالية مغرية.

ويعد البرازيلي أوسكار، لاعب وسط شنغهاي سيبغ، من بين اللاعبين الأعلى راتباً في العالم بتقاضيه أجراً سنوياً يقدر بـ27 مليون دولار أميركي.

وأصبح تحفيض الرواتب حديث الساعة في عالم الرياضة، بسبب التحديات المالية الهائلة التي تواجهها الأندية جراء "كوفيد-19" والذي أدى إلى تعليق أكثرية المنافسات الرياضية.

ولم يعلن بعد عن موعد محدد لاطلاق الدوري الصيني، لكن بعض التقارير تشير الى نهاية حزيران/يونيو او مطلع تموز/يوليو.