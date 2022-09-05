السومة وخربين ضمن تشكيلة سوريا الأولية لدورة الأردن

وقال السيد المعيّن في 23 آب/أغسطس الماضي بدلا من غسان معتوق إن عملية اختياره "تمت وفق أرقام وإحصائيات والتركيز على اللاعبين المحترفين والأكثر خبرة، وهذا ينطبق أيضا على اختيار اللاعبين المحليين الأكثر خبرة وسيتم انتقاء 23 لاعبا من القائمة لدورة الأردن".

وسبق للسيد قيادة منتخب سوريا للقب بطولة غرب آسيا 2012، وقاد منتخب سوريا الأولمبي ومنتخب الشباب للتأهل إلى النهائيات الآسيوية.

يذكر أن الدورة الرباعية ستنطلق يوم 23 الجاري بمباراتين بين سوريا والأردن والعراق مع عمان، على أن يلتقي الفائزان من المباراتين في النهائي والخاسران على المركزين الثالث والرابع يوم 26 منه.



وفي ما يلي التشكيلة الأولية:

عمر السومة (العربي القطري)، عمر خربين (شباب الأهلي الإماراتي)، محمود مواس ومارديك مردكيان وفهد اليوسف (الشرطة العراقي)، الياس هدايا (برين النرويجي)، حسام عايش (غوتبرغ السويدي)، اياز عثمان (يونيكوس اليوناني)، عبد الرحمن ويس (فولوس اليوناني)، بلال حلبوني (ماغدبورغ الألماني)، عمار رمضان (دونايسكا السلوفاكي)، محمد عثمان (لامفون التايلندي)، محمد عنز (الزوراء العراقي)، محمد مرمور (مسيمير القطري)، ثائر كروما (العين السعودي)، خالد كردغلي (نفط الوسط العراقي)، كامل حميشة (الكرخ العراقي)، عمرو ميداني (النصر الكويتي)، طه موسى وماهر دعبول وسعد أحمد وضياء الحق وعلاء الدالي وكرم عمران (الفتوة)، أحمد مدنية وعبد الرزاق محمد وأحمد الدالي (تشرين) شاهر الشاكر ومحمد ريحانية وحسين جويد (اهلي حلب)، يوسف محمد ومحمد صهيوني (الجيش)، مؤيد خولي (حطين)، محمود البحر (جبلة) وعمرو جنيات (الكرامة).