الزمالك يحقق فوزاً كبيراً على غزل المحلة

سجل للزمالك مصطفى فتحي (36)، المغربي أشرف بن شرقي (38 و74) ومواطنه محمد ـوناجم (71).

رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول مؤقتاً.



وسقط بيراميدز في فخ التعادل الايجابي 1-1 أمام مضيفه إنبي بملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة السادسة.

تقدم بيراميدز عن طريق الفلسطيني محمود وادي (42) وعادل النتيجة لانبي ابراهيم يحيي (49) مستغلاً خطأ الحارس شريف إكرامي، بعدما سقطت الكرة من يديه ليتابعها في المرمى.

رفع بيراميدز رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث.

وحقق سموحة فوزًا ثمينًا على ضيفه طلائع الجيش المنقوص عددًا، بهدف نظيف، بملعب الاسكندرية في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الخامسة.

