الزمالك المصري يفسخ عقد التونسي حمدي النقاز بالتراضي

وجاء في تغريدة لبطل الدوري المصري: "أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنّه تمّ فسخ التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بالتراضي بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل مؤخراً".

وسيرد حمدي النقاز جميع المبالغ التي تحصل عليها من الزمالك أثناء تولي اللجنة المؤقتة إدارة النادي بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية للفريق في منتصف الموسم الماضي.

ومن جانبه سيتنازل الزمالك عن الحكم الصادر لصالحه من الفيفا ضد النقاز بعد سداد اللاعب للمبلغ المستحق وفسخ عقد اللاعب مع النادي للموسمين القادمين والبالغ قيمته 1.900.000 دولار.