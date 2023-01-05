الدوري المصري: الأهلي يعزّز صدارته والزمالك يتعثّر



عزّز الأهلي صدارته للدوري المصري لكرة القدم بفوزه على مضيفه إنبي 2-صفر الخميس على ملعب المقاولون العرب، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة التي شهدت تعثر غريمه ومطارده المباشر حامل اللقب الزمالك بتعادله مع ضيفه الداخلية 1-1 على ملعب القاهرة الدولي.

في المباراة الأولى، سجل هدفي الأهلي محمد مجدي "أفشه" (59) والمالي أليو ديانغ (77).

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق 5 نقاط عن الزمالك الذي سقط في فخ التعادل أمام الداخلية، فيما تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط.

أما في المواجهة الثانية، عمّق الداخلية جراح الزمالك الذي خسر في المرحلة السابقة أمام أسوان 1-2، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي.

تقدم الداخلية عبر سمير فكري (23)، وعادل الزمالك بفضل محمد عبد الغني (90+6).

وبعد هذه المباراة قرّرت إدارة الزمالك تجميد مستحقات اللاعبين حتى نهاية الموسم مع خصم ٢٠٪ منها بالإضافة إلى إيقاف عبد الله جمعة وأحمد فتوح وعرضهما للبيع إلى حين التحقيق معهما على خلفية خروجهما من قائمة المباراة بشكل مفاجئ بدعوى الإصابة بفيروس كورونا.