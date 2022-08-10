English
العربية
كأس السوبر الأوروبية
كرة القدم

الحماس بلغ أقصاه

من قبل

الحماس بلغ أقصاه مع انطلاق موسم البطولات الكبرى! اشترك الآن وتابع كأس السوبر الأوروبية بين ريال مدريد وأينتراخت فرانكفورت الليلة.

beIN SPORTS

اشترك الآن من خلال bein.com/subscribe

كأس السوبر الأوروبية beIN SPORTS
السابق "كاف" يُطلق رسميًا بطولة "دوري
اقرأ
"كاف" يُطلق رسميًا بطولة "دوري السوبر الإفريقي "
التالي بن شيخة مدرّبًا جديدًا لنهضة ب
اقرأ
بن شيخة مدرّبًا جديدًا لنهضة بركان
-

آخر الأحداث

>