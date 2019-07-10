الحكم على بيكيه بسداد 2,1 مليون يورو لمصلحة الضرائب الاسبانية

وبحسب القرار الصادر في 13 أيار/ مايو الماضي واطلعت عليه وكالة فرانس برس، رفضت المحكمة الوطنية العليا طلب الاستئناف الذي قدمه لاعب برشلونة ضد إدانته عام 2016 من قبل محكمة إدارية بوجوب سداد حوالي 1,5 مليون يورو من متأخرات الضرائب ودفع غرامة مالية تفوق قيمتها 600 ألف يورو.

وخلصت تلك المحكمة في قرارها إلى أن بيكيه "لفق" نقل حقوق صورته إلى شركته "كيراد بروجكت" من أجل التهرب عن تسديد كامل مستحقاته الضريبية عن أعوام 2008 و2009 و2010.

وقالت المحكمة الوطنية في قراراها الصادر في أيار/مايو الماضي إن "إغفال التصريح في إسبانيا عن هذه العائدات، على الأقل، كان طوعا أو على سبيل الاهمال".

وبإمكان بيكيه الفائز بمونديال 2010 وكأس أوروبا 2012 مع المنتخب الإسباني، التقدم باستئناف نهائي أمام المحكمة العليا.

وتأتي متاعب بيكيه مع مصلحة الضرائب الإسبانية بعد أقل من شهر من مثول زوجته النجمة الكولومبية شاكيرا أمام القضاء الاسباني على خلفية الاشتباه في تخلّفها عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو بين 2012 و2014.

وتقيم الفنانة في برشلونة مع شريكها بيكيه وطفليهما المولودين في 2013 و2015.

