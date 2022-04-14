الحارس بيرين يمدد عقده مع يوفنتوس من قبل AFP April 14, 2022 15:57 مدد الحارس الإيطالي ماتيا بيرين عقده مع نادي يوفنتوس حتى 30 يونيو من العام 2025 بحسب ما أعلن النادي الإيطالي على موقعه الرسمي اليوم الخميس. Reuters يوفنتوس ماتيا بيرين السابق روما يسعى للإطاحة ببودو/غليمت اقرأ التالي ar آخر الأحداث April 14, 2022 17:11 يونايتد يعيّن استشاريين ضمن خطة إعادة تطوير ملعبه April 14, 2022 16:34 الفيفا يحدد موعد مباراة أوكرانيا واسكتلندا April 14, 2022 15:57 الحارس بيرين يمدد عقده مع يوفنتوس April 14, 2022 15:50 ريفر بلايت يواصل انطلاقته القوية April 14, 2022 15:23 غوارديولا يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا April 14, 2022 13:18 سان جيرمان يعلن عن اتفاقية رعاية مع منصة "غوت" April 14, 2022 12:25 ليون يواجه وست هام وعينه على بطاقة العبور April 14, 2022 11:53 الدحيل ينشد الفوز من بوابة باختاكور April 14, 2022 11:35 مواجهة منتظرة بين الغرافة وشباب الأهلي دبي April 14, 2022 11:10 روما يسعى للإطاحة ببودو/غليمت آخر الأحداث April 14, 2022 17:11 يونايتد يعيّن استشاريين ضمن خطة إعادة تطوير ملعبه April 14, 2022 16:34 الفيفا يحدد موعد مباراة أوكرانيا واسكتلندا April 14, 2022 15:57 الحارس بيرين يمدد عقده مع يوفنتوس April 14, 2022 15:50 ريفر بلايت يواصل انطلاقته القوية April 14, 2022 15:23 غوارديولا يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا April 14, 2022 13:18 سان جيرمان يعلن عن اتفاقية رعاية مع منصة "غوت" April 14, 2022 12:25 ليون يواجه وست هام وعينه على بطاقة العبور April 14, 2022 11:53 الدحيل ينشد الفوز من بوابة باختاكور April 14, 2022 11:35 مواجهة منتظرة بين الغرافة وشباب الأهلي دبي April 14, 2022 11:10 روما يسعى للإطاحة ببودو/غليمت