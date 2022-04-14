الحارس بيرين يمدد عقده مع يوفنتوس

من قبل AFP April 14, 2022 15:57 مدد الحارس الإيطالي ماتيا بيرين عقده مع نادي يوفنتوس حتى 30 يونيو من العام 2025 بحسب ما أعلن النادي الإيطالي على موقعه الرسمي اليوم الخميس.