التونسي جرايا مدرباً للنجمة اللبناني

وأعلن النادي عن تعيين مدربه السابق بحسب بيان أورده على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجاء فيه: "تعلن ادارة نادي النجمة الرياضي رسمياً تعيين التونسي طارق جرايا مديراً فنياً للفريق الأول وذلك استعدادًا للموسم الكروي الجديد"، وتابع البيان: "ويأتي تعيين جرايا في إطار التحضيرات والخطة التي وضعتها الإدارة للموسم المقبل والتي ستستكمل من خلال تعزيزات يحتاجها الفريق في عدد من المراكز".

وكان جرايا مطلباً من جمهور النادي صاحب الشعبية الكبيرة بعدما قاده لمدة شهر في العام الماضي في التصفيات المؤهلة إلى الدور الأول لبطولة الأندية العربية والتي أجريت في مدينة جدة السعودية، حيث تصدر المجموعة أمام الفيصلي السعودي والافريقي التونسي والوئام الموريتاني.

وبدأ جرايا (39 عامًا) مسيرته التدريبية عام 2011 مع سان جاك كليرمون الفرنسي ثم انتقل إلى لو لاس لموسمين، وفي عام 2014 انتقل إلى كانتون في فرنسا أيضًا. وفي موسم 2015-2016 درب حمام الأنف التونسي، ومنه في الموسم التالي إلى السلام زغرتا اللبناني، حيث قاد الفريق ليحل وصيفاً للبطل. لكنه أوقف اتحاديًا لسنتين، واستعان به النجمة في البطولة العربية لكن أمر ايقافه استمر ليذهب إلى تدريب الفيصلي الأردني هذا الموسم لكنه ترك الفريق في منتصف المشوار.



