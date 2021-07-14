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كرة القدم

التسريبات الصحفية لرئيس ريال مدريد تتواصل

من قبل

واصلت صحيفة "إل كونفيدينثيال" تسريباتها لحديث رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز والذي تحدث خلاله بشكل سيئ عن نجوم وأساطير الفريق الملكي السابقين.

AFP

وجاء هذا الإجراء من الصحيفة على الرغم من قيام بيريز بنشر بيان رسمي قال خلاله إن هذا التصريحات هي أقوال متفرقة اقتُبست من محادثات ضمن سياق واسع، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأمر بين يدي المحامين الذين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

وأثارت تسريبات ما قاله بيريز سابقاً المزيد من الجدل والدهشة إذ جاء فيها قوله إن نجم الفريق السابق وأسطورته البرتغالي كريستيانو رونالدو "مجنون، أحمق، رجل مريض تعتقد أنه طبيعي لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها".

كما لم يسلم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قاد ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2011-2012 ، من انتقادات بيريز إذ قال: "إنه غير طبيعي، إنه أحمق" 

 

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