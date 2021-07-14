التسريبات الصحفية لرئيس ريال مدريد تتواصل

وجاء هذا الإجراء من الصحيفة على الرغم من قيام بيريز بنشر بيان رسمي قال خلاله إن هذا التصريحات هي أقوال متفرقة اقتُبست من محادثات ضمن سياق واسع، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأمر بين يدي المحامين الذين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

وأثارت تسريبات ما قاله بيريز سابقاً المزيد من الجدل والدهشة إذ جاء فيها قوله إن نجم الفريق السابق وأسطورته البرتغالي كريستيانو رونالدو "مجنون، أحمق، رجل مريض تعتقد أنه طبيعي لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها".

كما لم يسلم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قاد ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2011-2012 ، من انتقادات بيريز إذ قال: "إنه غير طبيعي، إنه أحمق"