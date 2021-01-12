البلجيكي فيتسل يخضع لجراحة في وتر أخيل

قال الدولي البلجيكي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "سارت العملية بشكل جيد، سأعمل الآن بجد لأتعافى وأعود أقوى من ذي قبل" وأرفقها بصورة له وهو في سريره في المستشفى.

وباتت مشاركة فيتسل مع "الشياطين الحمر" في بطولة أوروبا 2020 المقررة الصيف المقبل غير مؤكدة الآن.

وقال الإسباني روبرتو مارتينيس مدرب المنتخب البلجيكي الأحد إن هذه الإصابة "تستغرق عادة ما بين أربعة وسبعة أشهر للشفاء". مضيفاً "سننتظر حتى اللحظة الأخيرة للإعلان عن تشكيلة كأس أوروبا" التي ستقام بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو.

وأصيب فيتسل البالغ من العمر 32 عاماً خلال المباراة التي فاز فيه دورتموند 3-1 السبت على لايبزيغ في الدوري المحلي.

وتشكل إصابة فيتسل ضربة قوية لدورتموند رابع ترتيب الدوري الألماني بفارق خمس نقاط عن بايرن ميونيخ، خصوصاً وأن البلجيكي شارك أساسياً في 18 مباراة من أصل 24 في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسيغيب فيتسل أيضاً عن مباراة ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام إشبيلية في 17 شباط/فبراير، فيما تقام مباراة الإياب في 9 آذار/مارس.

