البلجيكي أكسيل فيتسل يعلن اعتزاله دوليًا

وقال فيتسل لاعب أتليتيكو مدريد الإسباني عبر حسابه على إنستغرام "بعد تفكير مطوّل، اتخذت بالكثير من المشاعر قرار اعتزال اللعب دوليًا. كان فخرًا كبيرًا لي أنني تمكنت من تمثيل بلادي على مدى آخر 15 سنة".

وتابع لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق "من المهم بالنسبة لي الآن أن أكرس وقتًا أكثر لعائلتي والتركيز على فريقي (...) بالتوفيق للجيل الجديد الذي أنا متأكد أنه سيجلب لنا لحظات رائعة".

لعب فيتسل 130 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وخاض بداياته في العام 2008 خلال مباراة ودية ضد المغرب التي خسرها منتخب بلاده 4-1 وكان هو صاحب الهدف الوحيد للشياطين الحمر.

حقق مع بلجيكا في مونديال روسيا 2018 الميدالية البرونزية على حساب إنكلترا. كان أيضًا ضمن التشكيلة التي خرجت من الدور الأول في كأس العالم قطر 2022.

في آذار/مارس الماضي، استبعده المدرب الجديد الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو، خليفة الإسباني روبرتو مارتينيس، من النافذة الأولى لتصفيات كأس أوروبا 2024 معتبرًا أنه لا يلعب وقتًا كافيًا مع ناديه.



