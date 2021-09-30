البرتغال تبلغ نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات من قبل beIN SPORTS September 30, 2021 23:07 بلغت البرتغال نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بفوزها على كازاخستان بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. twitter@FIFA وسيلاقي المنتخب البرتغالي في المباراة الختامية نظيره الأرجنتيني. الأرجنتين كازاخستان البرتغال كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات السابق روما يتخطّى زوريا بثلاثية اقرأ التالي كاين يقود توتنهام لفوز كاسح عل اقرأ آخر الأحداث September 30, 2021 23:27 بيليه يخرج من المستشفى September 30, 2021 23:24 وست هام يونايتد يتجاوز عقبة رابيد فيينا بنجاح September 30, 2021 23:20 كاين يقود توتنهام لفوز كاسح على مورا السلوفيني September 30, 2021 23:07 البرتغال تبلغ نهائي "مونديال الصالات" September 30, 2021 23:01 ليفركوزن يضرب سلتيك برباعية September 30, 2021 22:27 ديشان يتحدث عن استبعاد جيرو وصعوبة مواجهة بلجيكا September 30, 2021 21:58 الكشف عن تشكيلة المغرب لتصفيات مونديال 2022 September 30, 2021 21:43 ليغيا وارسو يضيف ليستر سيتي إلى لائحة "ضحاياه" September 30, 2021 21:19 روما يتخطّى زوريا بثلاثية September 30, 2021 21:16 سوسييداد يسقط في فخ التعادل على أرضه أمام موناكو