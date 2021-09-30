البرتغال تبلغ نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات

من قبل beIN SPORTS September 30, 2021 23:07 بلغت البرتغال نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بفوزها على كازاخستان بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.