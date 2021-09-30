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كرة القدم

البرتغال تبلغ نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات

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بلغت البرتغال نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بفوزها على كازاخستان بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

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وسيلاقي المنتخب البرتغالي في المباراة الختامية نظيره الأرجنتيني.

الأرجنتين كازاخستان البرتغال كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات
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