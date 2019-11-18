البدري يوضّح أسباب تواضع أداء المنتخب المصري

وعزا حسام البدري تواضع أداء فريقه في المباراتين إلى الظروف الصعبة التي عاشها الفريق بعد أن تم تعيينه قبل فترة قصيرة للغاية قبل انطلاق المباريات الرسمية بتصفيات كأس أفريقيا.

وقال في هذا الصدد "التأخر في تعيين الجهاز الفني لم يساعد، فلم يتجمع الفريق إلا في معسكر واحد فقط في شهر تشرين الأول/أكتوبر ولم يتجمع المنتخب خلال أيلول/سبتمبر وهذا الأمر تسبب في مشكلة كبيرة للجهاز الفني للتعرف على اللاعبين وتحفيظ طريقة اللعب وأسلوب الجهاز الفني".

وأوضح قائلاً "إن توقف الدوري لمدة 40 يوماً كان أزمة أخرى كبيرة للجهاز الفني والمنتخب الذي يشكل لاعبو الدوري المصري قوامه الأساسي ما أفقد أغلب اللاعبين حساسية المباريات والجاهزية الفنية والبدنية رغم الجهود المبذولة".

واعترف بأنه غير راض تماماً على نتيجة مباراتي كينيا وجزر القمر ولكنه أكد في ذات الوقت أن القادم أفضل وسيتم تطوير الأمور في المرحلة المقبلة بانضمام عناصر جديدة للمنتخب وعلى رأسها محمد صلاح بعد شفائه من الإصابة.