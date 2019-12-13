الارجنتيني لافيتزي يقرر الاعتزال

أكد الأرجنتيني إزيكيل لافيتزي مهاجم فريق هيبي تشاينا فورتشن الصيني الجمعة أنه سيعتزل كرة القدم لينهي "المرحلة الأكثر إثارة التي منحتها لي الحياة".

ومثل الدولي السابق منتخب الأرجنتين في 51 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف، كما كان من ضمن التشكيلة الأساسية التي خسرت المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم 2014 أمام ألمانيا صفر-1، كما فاز مع المنتخب الاولمبي بالميدالية الذهبية لأولمبياد بكين عام 2008.

بدأ لافيتزي مسيرته الاحترافية في موطنه مع فريق استوديانتس (2003-2004)، قبل الانتقال إلى سان لورنزو (2004-2007)، ومنه إلى نابولي الإيطالي (2007-2012)، ثم إلى باريس سان جرمان الفرنسي (2012-2016) حيث حقق أفضل نتائج في مسيرته.

وأحرز الأرجنتيني لقب الدوري الفرنسي أربع مرات وكأس الرابطة مرتين والكأس مرة واحدة وكأس الأبطال مرتين.

وظهر لافيتزي آخر مرة مع فريقه الصيني في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة التي خسرها 1-3 أمام غوانغجو إيفرغراندي حامل اللقب في الجولة قبل الأخيرة من الموسم. حيث قال بعد المباراة إنه يفكر في الاعتزال .

وأكد لافيتزي الخميس من خلال منشور له على صفحته على موقع "فايسبوك" انه اتخذ القرار، مصحوبا بصور احتفالاته للاهداف التي سجلها في الأرجنتين وإيطاليا وفرنسا والصين.

وغرد قائلاً "لقد كانت سنوات مذهلة، السنوات التي تميزت بالتعلم، سوف تبقى لحظات فريدة والكثير من ذلك في قلبي (...) سابقى ممتنا لهؤلاء الذين بقوا إلى جانبي هذه الفترة".

وكشف موقع "ويكيليكس" أن انتقال لافيتزي من باريس الى هيبي فورتشن في شباط/فبراير 2016، كان مقابل راتب يقدر بـ 53 مليون يورو (59 مليون دولار) على مدى 23 شهرا.