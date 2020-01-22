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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الاتفاق السعودي يستعير أزارو من الأهلي المصري

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أعلن نادي الاتفاق السعودي عن تعاقده مع المهاجم المغربي وليد أزارو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي المصري.

Reuters

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر "تويتر" صورة اللاعب وكتب عليها "مرحبا وليد أزارو".

وتابع "أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي المصري".

وشهد اليومان الماضيان تغييراً في موقف أزارو (24 عاما) بعدما أبدى مرونة في قبول العرض الاتفاقي، إثر التوصل لاتفاق مع الأهلي الذي يرتبط معه لمدة خمس سنوات مضى منها عامان ونصف بعد انتقاله من الدفاع الحسني الجديدي المغربي. وأعار الاهلي مهاجمه المغربي مع المهاجم السنغالي أليو بادجي.
 

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