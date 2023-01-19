الاتحاد القطري يعلن إيقاف عبد الكريم حسن لأجل غير مسمى

وأعلن الاتحاد القطري في حسابه الرسمي على تويتر أنّه "بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم إلى الأمانة العامة في الاتحاد القطري لكرة القدم واستناداً إلى ما جاء في البند رقم (2) من المادة (22) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم المحليين 2022-2023" فقد تقرر الآتي:

1- خصم 50 بالمئة من رواتب كل من اللاعب عبد الكريم حسن واللاعب بسام الراوي واللاعب محمد وعد

كما تقرّر إيقاف اللاعب عبد الكريم حسن لأجل غير مسمى.

قرّرت لجنة الانضباط أيضاً توجيه تحذير للاعبين الثلاثة مع تغريم حسن (200 ألف ريال) والراوي (100 ألف ريال) ووعد (50 ألف ريال).