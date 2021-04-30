الاتحاد القطري لكرة القدم يقرر تأجيل مباراتي نصف نهائي كأس أمير دولة قطر

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد القطري لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وعبر موقعه في توتير: " قرر الاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل مباراتي الدور النصف النهائي من بطولة كأس الأمير للموسم الرياضي 2020/2021 في نسختها التاسعة والأربعين – المرحلة الثالثة – لتقام يومي 9-10 مايو المقبل بدلاً من 6-7 من الشهر نفسه كما كان مقرراً في السابق.

ويأتي هذا القرار نظراً لمشاركة أندية السد والدحيل والريان في مباريات دوري أبطال آسيا والتي تقام في السعودية والهند وكإجراء احترازي بعد عودتهم إلى الدولة خصوصاً القادمين من الهند بعد فرض قيود جديدة بهذا الشأن وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تفرضها اللجنة العليا لإدارة الأزمات ووزارة الصحة العامة.

حيث سيلتقي السد والعربي يوم الأحد الموافق التاسع من مايو المقبل في نصف النهائي الأول، ويلعب الدحيل والريان الإثنين الموافق العاشر منه في مباراة نصف النهائي الثاني وتقام المباراتان على استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي في تمام العاشرة مساءً، علماً بأنه سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم النتيجة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

ويتأهل الفائزان من المباراتين إلى المباراة النهائية (المرحلة الرابعة)، والتي ستقام في الرابع عشر من مايو ويستضيفها استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي أيضاً.

جدير بالذكر أن مباراتي الدور النصف النهائي من بطولة كأس الأمير، ستقام بدون حضور جماهيري حرصاً على صحة وسلامة الجميع، والتزاماً بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات ووزارة الصحة العامة وفقاً لآخر المستجدات وضمن الخطوات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)".