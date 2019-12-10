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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان حتى مونديال 2022

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مدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد مدرب منتخبه الأول ديدييه ديشان حتى مونديال قطر 2022 بحسب ما علمت "فرانس برس" من مصدر قريب من الملف.

Reuters

وسيتم إعلان قرار تمديد عقد ديشان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في مؤتمر صحافي بحضوره إلى جانب رئيس الاتحاد نويل لوغريت.

وكان ديشان (51 عاماً) الذي استلم مهامه في صيف 2012، قد قاد المنتخب الفرنسي إلى لقبه المونديالي الأول في 1998 كلاعب ثم الثاني في روسيا 2018 كمدرب. 

وبعد انتهاء مسيرته الزاخرة كلاعب مع أندية من طراز مرسيليا ويوفنتوس الايطالي وتشيلسي الانكليزي، تحوّل إلى التدريب وقاد موناكو إلى وصافة دوري أبطال أوروبا في 2004، ومرسيليا إلى لقب الدوري الفرنسي في 2010، فضلا عن وصافة كأس أوروبا 2016 مع منتخب فرنسا.

كما أشرف على يوفنتوس وقاده إلى لقب بطولة الدرجة الثانية في ايطاليا عام 2007 بعد معاقبته وتنزيله من "سيري أ".

ديدييه ديشان
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